Mehmet Akif Ersoy, Manyas'ta anıldı
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Mehmet Akif Ersoy, Manyas'ta anıldı

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Manyas ilçesinde törenle anıldı.

25.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06
Mehmet Akif Ersoy, Manyas'ta anıldı

İstiklal Marşı şairi , ilçesinde törenle anıldı.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen anma programında, milli şairin çok yönlü yaşamından kesitler sunuldu.

Mehmet Akif Ersoy Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin ile daire amirleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA
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