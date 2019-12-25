Mehmet Akif Ersoy, Manyas'ta anıldı

25.12.2019 16:06 | Son Güncelleme: 25.12.2019 16:06

İstiklal Marşı şairi Mehmet Akif Ersoy, Manyas ilçesinde törenle anıldı.

Atatürk Ortaokulu öğrencileri tarafından Halk Eğitim Merkezinde düzenlenen anma programında, milli şairin çok yönlü yaşamından kesitler sunuldu.

Mehmet Akif Ersoy Haftası dolayısıyla gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere ödüllerinin verildiği törene, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Belediye Başkanı Tancan Barcin ile daire amirleri, okul idarecileri ve öğretmenler katıldı.

Kaynak: AA