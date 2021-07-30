Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni park!
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni park!

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni park!
Bültenler - Haberler | Güncel

Nevşehir Belediyesi tarafından Mehmet Akif Ersoy Mahallesi 524. Sokak'ta bir süre önce yapımına başlanılan park hizmete açıldı.

Nevşehir Belediyesi tarafından bir yandan mahallelerde bulunan mevcut parkların yenileme çalışmaları sürdürülürken bir yandan da çocukların güvenle koşup oynayacağı, büyüklerin soluklanıp dinleneceği ve vatandaşların spor yapabileceği yeni parklar oluşturuluyor.

Belediye ekipleri son olarak Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne yeni bir park daha kazandırdı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince yapımı tamamlanan park geçtiğimiz günlerde hizmete açıldı.

Parkın açılışı dolayısıyla Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran'ı mahallelerine davet eden vatandaşlar Savran'a kısa sürede mahallelerine kazandırdığı park için teşekkür etti.

Belediye Başkan Yardımcıları Ersin Erol ve Furkan Feralan ile birlikte gittiği parkta vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet eden Savran, "Şehrimizdeki tüm mahallelerimizde miniklerimizin güvenle koşup oynayacağı, büyüklerimizin biraz soluklanıp dinleneceği ve gençlerimizin ve vatandaşlarımızın spor yapabileceği alanlar oluşturmak bilinciyle yeşil alan ve park sayısını artırmayı sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızdan bu konuda aldığımız geri dönüşler çok olumlu. Şehrimize yeni parklar kazandırmaya ve mevcut parklarımızı yenilemeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yaptıkları çalışma programı ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince ihtiyaç duyulan mevcut parklarda, oyun grupları, kent mobilyaları, yeşil alan ve spor alanlarının yenilendiğini kaydeden Savran, yılsonuna kadar farklı mahallelerde birçok yeni parkın yapımını da tamamlamayı hedeflediklerini açıkladı.

Savran, "Mayıs ayı içerisinde Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki incelemelerimiz sırasında mahalle sakinlerimiz 524. Sokak'ta bulunan yeşil alanda bir park yapmamızı bizden istedi. Bizlerde gördük ki burada gerçekten bir parka ihtiyaç var. Ekiplerimiz burada kısa sürede çalışmasını tamamlayarak güzel bir park yaptı. Emeği geçen tüm işçi kardeşlerimize teşekkür ediyorum, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.

Kaynak: Bültenler

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