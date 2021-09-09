Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ne asfalt

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi.

Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık, Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi. Başkan Işık, asfalt çalışma ekiplerine işlerinde kolaylıklar diledi.

Mevsim şartlarının elverişli olduğu süre içinde planlanan program dahilinde devam eden asfalt çalışmaları Mehmet Akif Ersoy Mahallesi Kaya Sokakta sürüyor. Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Köse, Fen İşleri Müdürü Osman Ortaçlı ile birlikte asfalt yapım çalışmasını inceledi.

Başkan Işık, yapılan ve devam eden asfalt çalışmaları ile Kütahya'nın asfalt sorununa büyük önem verdiklerini ve konforlu yolların oluştuğunu ifade etti. Planlanan program içerisinde tüm mahallelerde çalışmaların süreceğini söyledi.

Yapılan çalışmaları inceleyen Başkan Işık, çalışma ekibine kolaylıklar diledi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı