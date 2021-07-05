Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı
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Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddelerinde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi tamamlandı.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde Sıcak Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'ndeki Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddelerinde gerçekleştirilen altyapı yenileme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serimi tamamlandı. Sağlam bir altyapıya kavuşturulduktan sonra parke taş yerine sıcak asfalt serilen caddeler de yaya kaldırımları da yenileniyor.

Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde altyapıdan kaynaklı su kesintilerine son vermek ve daha önce parke taşla kaplı olan yollara sıcak asfalt konforu getirmek için bir süre önce başlatılan altyapı ve üstyapı çalışmaları büyük ölçüde tamamlandı.

Su Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünün gerçekleştirdiği içme suyu hattı yenileme ve yağmur suyu hattı çalışmalarının ardından Kayaşehir'den Yeni TOKİ Konutlarına kadar uzanan Yavuz Sultan Selim Caddesi, İrşat Caddesi ve Mahmut Sami Efendi Caddelerinde sıcak asfalt serimi gerçekleştirildi.

Caddelerdeki yaya kaldırımları da Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince yenilendi.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından önümüzdeki günlerde ağaçlandırma çalışmaları yapılacak olan mahalle de gerçekleştirilen çalışmalar vatandaşları da mutlu etti.

Daha önce parke taşla kaplı yolları sıcak asfalt konforuna kavuşan mahalle sakinleri altyapı ve üstyapı çalışmalarından duydukları memnuniyeti dile getirerek belediye yetkililerine teşekkür etti.

Kaynak: Habermetre

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