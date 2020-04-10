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Türkiye, 1984, Güncel

Mehmet Akif Ersoy Kitaplığı ücretsiz erişime açıldı

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla evden çıkmayan okurlar için Mehmet Akif Ersoy Kitaplığı ücretsiz erişime açıldı.

10.04.2020 10:24 | Son Güncelleme: 10.04.2020 10:24
Mehmet Akif Ersoy Kitaplığı ücretsiz erişime açıldı

Tüm dünyada etkisini sürdüren yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) korunmak amacıyla evden çıkmayan okurlar için Mehmet Akif Ersoy Kitaplığı ücretsiz erişime açıldı.

Hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla "evde kal" çağrılarına uyarak dışarı çıkmayan kitapseverler, her türlü bilgi ve kaynağa internet aracılığıyla ulaşabilecek.

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB), 1984'ten itibaren düzenli olarak yayınladığı "Türkiye Kültür ve Sanat Yıllıkları"nın online erişime açmasından kısa bir süre sonra, TYB bünyesinde hizmet veren Mehmet Akif Araştırmaları Merkezinin yayınladığı 9 kitaptan oluşan seti de online olarak okuyucuların beğenisine sundu.

TYB Kurucusu ve Mehmet Akif Ersoy Araştırmaları Merkezi Başkanı Mehmet Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk edebiyatının unutulmaz isimlerinden Mehmet Akif Ersoy ile ilgili bugüne kadar 9 bilgi şöleni gerçekleştirdiklerini söyleyerek, "Her bir bilgi şöleninde Mehmet Akif'in farklı yönlerini ortaya çıkartacak, başlıklar seçilmeye gayret edildi." dedi.

Gerçekleştirilen bilgi şölenlerinde bugüne kadar 300'e yakın bildiri sunulduğunun altını çizen Doğan, şunları aktardı:

"Mehmet Akif Ersoy ile ilgili çok kitap var tabii ki ama bizim esas amacımız onun hakkında yeni araştırmalar, bilgiler ve yorumları ortaya çıkartmaktı. İlk bilgi şölenimiz 2007 senesinde 'Türkiye'de Modernleşme ve Gençlik' başlığıyla başlamıştı. Bu bilgi şölenlerinin her birinde 30-35 bildiri sunuldu. Bunlar, üniversitelerdeki akademisyenler ve Mehmet Akif üzerine çalışan araştırmacılar tarafından sunulan bildirilerden oluşuyor. Bugün de bu kaynağı, faydalı olacağını düşündüğümüz için internet üzerinden açık kaynak olarak insanların erişimine sunuyoruz."

Milli Şair Ersoy'la ilgili TYB'nin düzenlediği bilgi şölenlerinde sunulan tebliğlerin derlemesinden oluşan eserlerin isimleri şöyle:

"Türkiye'de Modernleşme ve Gençlik", "Mehmet Akif Dönemi ve Çevresi", "Mehmet Akif Edebi ve Fikri Akımlar", "Mehmet Akif Edebiyat ve Düşünce", "Mehmet Akif Milli Mücadele ve İstiklal Marşı", "Mehmet Akif ve Gölgeler", "Mehmet Akif 100 Yıl Sonra Berlin'de", "Mehmet Akif Asım ve Gençlik" ile "80 Yıl Sonra Mehmet Akif Ersoy Bilgi Şöleni."

Online erişime açılan eserlere Mehmed Akif Araştırmaları Merkezi'nin "https://mehmetakifarastirmalari.com/yayinlar/" adresinden ulaşabilecek.

Kaynak: AA

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