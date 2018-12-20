Mehmet Akif Ersoy, Doğumunun 145. Yılında Mesleğe İlk Başladığı Kurumda Anıldı

Mehmet Akif Ersoy, doğumunun 145. yılında mesleğe ilk başladığı kurumda anıldı

-Bakan Pakdemirli: "O, istikbalimizi ihya eden bir vatan şairidir. O, var olan mücadelemizi, gönül dünyamızı aydınlatan bir insandır. Onun hayatı, mücadeleler ile örülü ve yokluklar içerisinde verilmiş hayattır"

ANKARA - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, doğumunun 145. yıl dönümünde ve ilk mesleği Veteriner Hekimlik olan İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy'u, Tarım ve Orman Bakanlığı'nda düzenlenen anma programına katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nda Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'u anma adına, 'Bugün Günlerden Mehmet Akif Ersoy' isimli bir program düzenlendi. Programa, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemir, bakanlık çalışanları ve davetliler katıldı. Programda Milli Şair Akif'in şiirleri ve hayatı aktarıldı. Milli şairin İstiklal Marşı'nı yazarken çektiği zorluklar anlatıldı. Mehmet Akif'in şiirleri de okundu. Öte yandan Ersoy'un 20 yıl boyunca icra ettiği Veteriner Hekimlik hayatı da sinevizyon olarak gösterildi. Bakanlık Kampüsü içerisinde yar alan ilkokul öğrencileri, İstiklal Marşı'nın 10 kıtasını okudu. Bakan Pakdemir'linin konuşmasının ardından, Türkiye Yazarlar Vakfı Onursal Başkanı Mehmet Doğan da Ersoy'un hayatına ilişkin geniş kapsamlı bir seminer verdi.

Akif hem alimdir hem ariftir

Bekir Pakdemir'li, İstiklal şairi Mehmet Akif Ersoy'u minnetle yad ederek sözlerine başladı. Pakdemirli, "O, istikbalimizi ihya eden bir vatan şairidir. O, var olan mücadelemizi, gönül dünyamızı aydınlatan bir insandır. Onun hayatı, mücadeleler ile örülü ve yokluklar içerisinde verilmiş hayattır. Güçlüklerle güçlenmiş, amasız yazmış ve fakatsız üretmiştir. Akif, yalnız bir vatan şairi değil bir vatan bilgesidir. Vatan nedir ve nasıl sahip olunur bunu anlatmıştır. O okulun mescidine ve laboratuvarına aynı şevkle iştirak etmiştir. Elbette Akif'in kadrini methetmek bizi aşar. Akif hem alimdir hem ariftir" dedi.

Zihninin bir ucunda bilim ve teknik bir ucunda memleket sevgisi

Mehmet Akif Ersoy'un görev aldığı kurumlar, cemiyetler ve yayın organlarının kadrini gösterdiğini sözlerine ekleyen Pakdemirli, "Akif, işini iyi yapan ve güven veren biriydi. İdeal bir insan portresi olarak; Akif'in düşüncesinin bir ucunda bilim ve teknik diğer ucunda memleket sevgisi vardı. Hiç bir zaman unutmadığımız Akif'imizi anmak istedik ve bugünümüzü ona adamak istedik. Onu okumak dünyayı okumak gibi ufuktur bize. Akif, geçmişini okuduğu gibi geleceğini de okumuştur. Akif bize bıraktığı eserleri ile teselli oldu bizi güçlendirdi. İslam'ın temel eserlerinden sonra en çok basılan eserde Safahat olup onun eseridir" bilgisini verdi.

Kaynak: İHA