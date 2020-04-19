Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor - Haberler
İbrahim Yusuf Turanlı, Adıyaman, Kahta, Güncel

Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesini yeniliyor.

19.04.2020 18:07 | Son Güncelleme: 19.04.2020 18:07
Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor

Adıyaman'ın Kahta Belediyesi ilçenin en işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesini yeniliyor.

Yaklaşık 1 kilometre uzunluğunda 11 metre genişliğinde olan Mehmet Akif Ersoy Caddesinde yapılan çalışmaları yerinde inceleyen Kahta Belediye Başkanı Yusuf Turanlı, çalışmalar hakkında birim amirlerinden bilgi aldı.

Caddenin içerisinden geçmiş olduğu mahalle sakinlerinin taleplerini de dinleyen Başkan Turanlı, "Allah'ın izniyle Karşıyaka ve Fırat Mahallelerini birbirine bağlayan caddemizin yapım çalışmalarına başladık. Mahalle sakinlerimizin sıkıntı yaşadığı ilçemizin işlek caddelerinden biri olan Mehmet Akif Ersoy Caddesinde ilk etapta iş makineleriyle alt yapı ve eski zemin kaldırılacak olup, akabinde hızla proje kapsamında kaldırım düzenleme ve cadde parke taşı yapılacak. Alt yapısı sağlam olmayan yol, kalıcı bir yol değildir. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz bütün projelerimizi Kahta'mıza kazandıracağız. İlçemize ve mahalle sakinlerimize hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı Haberler
Sosyal mesafeli eylem! Netanyahu karşıtlarını korona bile durduramadı
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı Haberler
Trump, İran hakkında söyledikleriyle tüm dünya kamuoyunu şaşırttı
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi Haberler
Geçen hafta Türkiye'de başlayan uygulama, İtalya'da da devreye girdi
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı Haberler
Balıkesir'de jandarmaya saldırı! Biri ağır, iki asker yaralı
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu Haberler
Eşi ve kızına naylon poşeti eriterek işkence yapan adam, ölü bulundu
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu Haberler
Evde tartışan çift, öfkeyle kalkıp zararla oturdu
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Acun Ilıcalı: Karayipler'de mahsur kalan Türkleri kurtarmak için çalışıyoruz
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza gelmemişti
Çin'de ilk koronavirüs hastalarına bakan doktordan itiraf gibi sözler: Bu kadar bulaşıcı olacağı aklımıza...
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor
'Fakirler koronadan ölsün' diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
"Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Manchester City'nin De Bruyne koronavirüse yakalandıklarından şüpheleniyor
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Son Dakika: İtalya'da koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 23 bin 660'a yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Fransa'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı 19 bin 718'e yükseldi
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Roma'da futbolcular ve teknik ekip, 4 aylık maaşlarından vazgeçti
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Sörloth'tan Real Madrid cevabı: Söylentilerin gerçek olabileceğini göstermek istiyorum
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu koronavirüsle ilgili Türkçe kelime önerilerinde bulundu
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 6 il için sağanak yağış uyarısı
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
Survivor'ın 52. bölümünde büyük gerginlik! Barış ve Yasin birbirine girdi
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
ABD'de koronavirüs tedavisi gören hastalarda böbrek yetmezliği başladı
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
Son Dakika: 19 Nisan'da açıklanan verilerin ardından ülkelerin koronavirüs vaka sayısında son durum
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
9 yaşındaki evladını kaybeden Ebru Şallı'nın yoğun bakım ünitesi önünde attığı mesaj ortaya çıktı
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? 'Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?'
Ebru Şallı'ya gösterilen tepkinin nedeni ne? "Biz ne ara bu kadar gaddar olduk?"
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haydar Baş Abdulhamit Gül Devlet Bahçeli Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Kutsi Hande Yener Muazzez Ersoy Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Lionel Messi Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Nisan Wuhan İtalya Twitter
Şu an buradasınız: Mehmet Akif Ersoy Caddesi yenileniyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 20.4.2020 07:32:54. #1.14#
title