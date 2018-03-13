Mehmet Akif Ersoy Anma Programı
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Mehmet Akif Ersoy Anma Programı

İstiklal Marşı Şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programında, Mehmet Akif Ersoy'un kendi şiirlerinden bestelenen marşlar, ilahiler ve şarkılardan oluşan eserler seslendirilecek

Mehmet Akif Ersoy Anma Programı

Büyükşehir Belediyesi tarafından 12 Mart İstiklal Marşının Kabulü ve 18 Mart Çanakkale Destanı dolayısıyla "Asım'ın Nesli Çanakkle'de" isimli özel bir program düzenleniyor.

Bu özel programda, Mehmet Akif Ersoy'un kendi şiirlerinden bestelenen marşlar, ilahiler ve şarkılar Ahmet Hakkı Turabi tarafından seslendirilecek. 15 Mart Perşembe Saat:20.00'da SDKM de düzenlenecek programda, Serdar Tuncer tarafından sunum yapılacak, şiirler okunacak.

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