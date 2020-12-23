Mehmet Akif Ersoy anıldı

Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi'nde (KSBÜ) "Vefatının 84. Yıl Dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı" düzenlendi. Kütahya Dumlupınar Üniversitesi (DPÜ) Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şahmurat Arık'ın konuk olduğu etkinlikte; Abdullah Şen (Ney) ve Ali Rıza Işık (Ud) tarafından da müzik dinletisi gerçekleştirildi.

#KSBÜ- KSBÜ Sağlık, Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanlığı bünyesinde bulunan Müzik Topluluğunun organizasyonu ile gerçekleşen programda konuşan Prof. Dr. Arık, Milli Şairimiz Akif Ersoy hakkında bilgilendirmede bulundu. Akif'in hayat felsefesinden de bahseden Arık, "Mehmet Akif çok cömert birisiydi. Paltosunu muhtaç birine verip, Ankara'nın soğuğunda paltosuz gezdiğini biliyoruz. Misafir olduğu Taceddin Dergahındaki bir kilimi başka muhtaca vererek, kuru yerde yaşadığını biliyoruz" şeklinde konuştu.

"İstiklal Marşı ve Diğer Devlet Marşlarının Mukayesesi" içerikli bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. Arık, İstiklal Marşımızın diğer marşlardan daha özel bir konumda olduğunu vurguladı.

Instagram ve Youtube üzerinden canlı yayınlanan etkinlikte, müzik dinletisi de düzenlendi. Program sonunda KSBÜ SKS Daire Başkanı Öğr. Gör. Sinan Darcan tarafından hediye takdimi yapıldı. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı