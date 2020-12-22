Mehmet Âkif Bursa'da anıldı

Türk milletinin milli mutabakat metni olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen programla anıldı. 20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy Haftası kapsamında hazırlanan sergide, Akif'in hayatı ve eserleri hakkında önemli bilgi ve görseller yer alıyor.

Mehmet Akif Ersoy, '20-27 Aralık Mehmet Akif Ersoy'u Anma Haftası' münasebetiyle Büyükşehir Belediyesi Kültür Şube Müdürlüğü tarafından tertip edilen programla anıldı. UNESCO Tarihi Miras Alanı'nda kurulan sergide, Mehmet Akif Ersoy'un hayatını ve yaşadığı dönemi anlatan yazılar, halkın duygularına tercüman olan dizeler, İstiklal Marşı ve hayatına dair fotoğraflar yer aldı. Program, Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Daha sonra Mehmet Akif'in işgalci Yunan kuvvetlerinin Bursa'ya girmesiyle bir gecede yazdığı 'Bülbül' adlı eseri, Kültür Şube Müdürü Yusuf Sevinç ve Orhan Camii görevlisi Orhan Demirarslan tarafından ney ve bülbül sesleri eşliğinde seslendirildi. Duygulu anların yaşandığı programa Bursalılar da mesafe ve maske kuralına dikkat ederek ilgi gösterdi.

"Bursa için yazılmış 'Bülbül' şiiri"

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, 20 Aralık 1873'te doğan ve 27 Aralık 1936'da vefat eden Mehmet Akif'in Türk milletinin milli mutabakat metni olan İstiklal Marşı'nı ruhunda hissederek kaleme alan önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi. Milli Şairinş din-ü devlet, mülk-ü millet aşkı ve şuuruyla geçen çileli bir hayatın ardından güzel eserler bıraktığını belirten Başkan Alinur Aktaş, 'Korkma' diye başlayıp 'İstiklal' diye biten İstiklal Marşı'nı, milletinin ortak kaderi olarak gördüğü için "Safahat" adlı kitabına da koymadığını dile getirdi. Çanakkale'yi görmeden yazdığı "Çanakkale Şehitlerine" adlı şiirinin ise tam bir vecd hali olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, "Mehmet Akif, milleti için hem kalemiyle hem de kelamıyla gayret eden, milli mücadele esnasında dur durak bilmeyen bir mücadele adamı ve mütefekkirdir. Mehmet Akif Ersoy ve Bursa denilince akla hemen 'Bülbül' şiiri gelmektedir. Bursa'nın işgal yıllarının ıstırabını bütün benliğiyle hissedip, gözyaşlarıyla kaleme aldığı şiir, hepimizi derinden sarsmaktadır. 7 Mayıs 1921 tarihinde Ankara'daki Taceddin Dergahı'nda 'Benim hakkım, sus ey bülbül, senin hakkın değil matem!' diyerek bitirdiği 'Bülbül' şiiri hepimizin tüylerini diken diken etmektedir. Merhum Akif, derviş gönüllü ve mütevazı olmasına rağmen mücadeleli hayatı filmlere, dizilere, tiyatrolara, kitaplara sığmayacak kadar destansıdır. Sergi vesilesiyle Milli şairimize ve bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Hem doğum tarihi hem de ölüm tarihi aralık ayında olan Mehmet Akif'i sergiyle tekrar hatırlatmak ve anmak istediklerini dile getiren Başkan Aktaş, "2021 yılı, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümü. Bu önemli tarihin çeşitli faaliyetlerle yad edilmesi gerektiğini biliyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak üzerimize düşeni yapacağız. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere milli mücadele kahramanlarımızı, tüm şehitlerimizi, gazilerimizi ve baş tacımız olan İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle anıyorum. Allah, bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, protokol mensuplarıyla birlikte sergi alanını gezdi. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı