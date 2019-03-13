Mehmet Akif Alakurt, Ece Erken ve Bircan Bali'yi Dağ Başına Çağırdı!
Instagram hesabından Türk kadınları hakkında yaptığı açıklamalarla büyük tepki çeken ünlü oyuncu Mehmet Akif Alakurt, Ece Erken ve Bircan Baliyi dağ başına çağırdı.
Sosyal medyada Türk kadınlarıyla alakalı yaptığı paylaşımla çok konuşulan Mehmet Akif Alakurt, yıldızının barışmadığı Ece Erken'e sosyal medya hesabından seslenerek Bircan Bali ile röportaj yapmak istediğini söyledi.
ECE ERKEN'E SESLENDİ
Beyaz TV'de yayınlanan Söylemezsem Olmaz programının sunucuları Bircan Bali ve Ece Erken, Türk kadınlarına hakaret eden Mehmet Akif Alakurt'a sitem etti. Karşılıklı olarak birbirlerini suçlayan tarafların tartışmasında yeni bir gelişme yaşandı. Alakurt, sosyal medya hesabından açıklama yaparak Ece Erken'e seslendi.
"DAĞ YAMACINDA RÖPORTAJ YAPMAK İSTİYORUM"
Alakurt paylaşımında,"Duyurudur. Ece Erken yanınızdaki kız ve sadece bir kameraman olmak şartıyla benim istediğim bir dağ yamacında röportaj yapmak istiyorum" dedi.
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Fena laf sokmusCevap Yaz 2 2 Yayından Kaldır
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Arkadaş bizim siyasiler AP Avrupa birliği insan hakları mahkemesi nevarsa yok sayıyor ne hale geldik hepsi mafyacılık oynuyor mevki diploma ünvan statü eğitim ekonomi hersey yerlerdeCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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bu adam rahatsiz adanalidan sonra cildirmis hahhahahahaCevap Yaz Yayından Kaldır
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Ya adam doğru konusuyor ve türk kadınlarına hakaret etmiyor belli bir kitle için konuşuyor. Yanniz şu var çağırdığı bayanları dağın yamacina neden çağırıyor. Aşağımi yuvarlayacakCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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işler karışıyor ))Cevap Yaz Yayından Kaldır