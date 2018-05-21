Mehmet Ağar'ın Oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. Sıra, Bülent Arınç'ın Oğlu Ahmet Mücahit...
IHAAW174049-SIY/21-05-2018 - Mehmet Ağar’ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra, Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul 3. bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu.
IHAAW174049-SIY/21-05-2018
- Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra, Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul 3. bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu. 21.05.2018 17: 40: 49 TSI
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