Mehmet Ağar'ın Oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. Sıra, Bülent Arınç'ın Oğlu Ahmet Mücahit...

Mehmet Ağar'ın Oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. Sıra, Bülent Arınç'ın Oğlu Ahmet Mücahit...

IHAAW174049-SIY/21-05-2018 - Mehmet Ağar’ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra, Bülent Arınç’ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul 3. bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu.

Mehmet Ağar'ın Oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. Sıra, Bülent Arınç'ın Oğlu Ahmet Mücahit...

IHAAW174049-SIY/21-05-2018

- Mehmet Ağar'ın oğlu Zülfi Tolga Ağar, AK Parti Elazığ 3. sıra, Bülent Arınç'ın oğlu Ahmet Mücahit Arınç, AK Parti İstanbul 3. bölge 11. sıra milletvekili adayı oldu. 21.05.2018 17: 40: 49 TSI
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