Mehir Vakfının Arnavutluk'taki depremzedelere yardımı
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Mehir Vakfının Arnavutluk'taki depremzedelere yardımı

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı üyeleri Arnavutluk'taki depremzedelere 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

05.02.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.02.2020 15:48
Mehir Vakfının Arnavutluk'taki depremzedelere yardımı

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı üyeleri 'taki depremzedelere 2 tır insani yardım malzemesi gönderdi.

Arnavutluk meydana gelen depremin ardından harekete geçen vakıf yöneticileri, içerisinde battaniye yorgan halı ve giyim malzemelerinden oluşan 2 tır yardımı 'dan bölgeye gönderdi.

Konu hakkında konuşan Mehir Vakfı Mağazalar Müdürü Aşçı, ilmi ve kültürel faaliyetlerin yanı sıra sosyal yardımlar konusunda da çalışmalarının sürdüğünü belirtti.

Selçuklu ilçesindeki vakıf binasında konuşan Aşçı sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün değişik bir sosyal etkinlik içerisindeyiz. Amacımız Arnavutlukta deprem yaşamış kardeşlerimizin yanında olmak. Çabamız Konya ile Arnavutluk arasında bir köprü kurmak üzerine. Daha önce kurulan bağlarımızın güçlenmesini sağlamak amacıyla bugün 613 bin lira değerindeki ikinci tırımızı yola çıkarıyoruz."

Aşçı ayrıca, yardımın gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm hayırseverlere teşekkür etti.

Kaynak: AA
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