Mehir Vakfı'ndan 40 çifte nikah ve düğün - Haberler

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Mehir Vakfı'ndan 40 çifte nikah ve düğün

AA - Havva Dereağzı - Güncel
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Mehir Vakfı'ndan 40 çifte nikah ve düğün

Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, isimleri belirlenen 40 çift için mart sonunda Şanlıurfa'da toplu nikah ve düğün töreni yapacak.

ŞANLIURFA (AA) - Gençleri Evlendirme ve Mehir Vakfı, isimleri belirlenen 40 çift için mart sonunda Şanlıurfa'da toplu nikah ve düğün töreni yapacak.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada Şanlıurfa'da organize edilecek programa onur konuğu ve nikah şahidi olarak Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı 2. Başkanı İhsan Açık ve Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin'in davet edildiği belirtildi.

Törenle 40 çiftin nikahlarının kıyılacağı kaydedildi.

Açıklamada, düğün programına organizasyon anlamında destek veren Şanlıurfa Valiliğine, Türkiye Diyanet Vakfı Şanlıurfa Şubesine, Türkiye Diyanet Vakfı Konya Şubesine, kurumlara ve yöneticilere evlenecek ihtiyaç sahibi nişanlı çiftler adına teşekkür edildi.

AA / Havva Dereağzı - Güncel

Şanlıurfa, Evlilik, Düğün, Mart, Güncel, Haberler

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