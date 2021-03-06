Mehdi Eker, Diyarbakır Hipodromu'nda fidan dikme programına katıldı

AK Parti Diyarbakır Milletvekili Mehdi Eker, Diyarbakır Hipodromu'ndaki fidan dikme programına katıldı ve tesiste incelemelerde bulundu.

Burada basın mensuplarına açıklamada bulunan Mehdi Eker, hipodromda daha önce 40 bin fidan dikilen alana, 4 bin fidan daha ilave yapıldığını aktardı.

Diyarbakır Hipodromu'nun Türkiye'nin en yeşil ve ağaç sayısı en fazla hipodromu olma özelliği taşıdığını belirten Eker, 2009'dan bu yana yüzlerce dönüm alanda ağaçlandırma yapıldığını anlattı.

Hipodromun birkaç önemli özelliği bulunduğunu dile getiren Eker, şöyle konuştu:

"2015 yılında burada bir terapi merkezi kuruldu. Özellikle bedensel engelli veya down sendromlu çocuklarımızın gerek psikoterapi gerekse bedensel aktiviteleri açısından fayda sağlıyor. Çünkü ata binildiği zaman bir takım kaslar özel olarak harekete geçiyor. Şimdiye dek 739 engelli çocuğumuz terapi merkezinden istifade etti. Şu anda gece yarışları için aydınlatma yapılıyor. Ocak ayında başladı, temmuz ayında bitecek inşallah. 30 milyon liralık bir yatırım. Diyarbakır'daki yarışların sadece gündüz değil gece de yapılabilmesine imkan tanıyacak."

İncelemeye, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Ebubekir Bal ve Oya Eronat, Çınar Kaymakamı Güher Sinem Büyüknalçacı, Diyarbakır Hipodromu Müdürü Yılmaz Çelik ile AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Şerif Aydın da katıldı.

İlk resmi yarışların 10 yıl önce başladığı Çınar ilçesi sınırlarında yer alan tesis, kent merkezine yaklaşık 22 kilometre uzaklıkta bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Yasin Ergin