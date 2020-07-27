MEGSAŞ Kurban Bayramı'nda 18 satış büfesiyle hizmet verecek Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikası Kurban Bayramı'nda 18 satış büfesiyle hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesi MEGSAŞ Ekmek Fabrikası Kurban Bayramı'nda 18 satış büfesiyle hizmet verecek.

Belediyeden yapılan yazılan açıklamaya göre, MEGSAŞ'ın bayram süresince ekmek üreterek vatandaşların hizmetinde olacağı belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MEGSAŞ Gıda Mühendisi Murat Koşar, hijyenik ortamda insan eli değmeden ekmek ürettiklerini kaydetti.

Bayramda vatandaşların mağduriyet yaşamaması için çalışmalar yaptıklarını aktaran Koşar, "Bayram süresince hizmet verecek olan ekmek satış büfelerimiz, Çevreyolu, Dörtyol, Battalgazi, Akpınar, Eski Devlet Hastanesi, Kernek, Emeksiz, TOKİ 1. etap, TOKİ 2. etap, TOKİ 3. etap, Eski Beydağı Devlet Hastanesi, Sıtmapınarı, Yeni İlçe Garajı, Yeni Cami, Doğu Garajı, Eski Belediye, Nikah Sarayı ve Fabrika ekmek satış noktalarının hizmet verecek." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA