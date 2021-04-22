MEGİP 903 gence istihdam sağladı

Karşıyaka Halk Eğitim Merkezi ve ASO Müdürlüğü, İEÜ Medical Park Hastanesi, İŞKUR'un gerçekleştirdiği "Mesleki Eğitim ve Beceri Geliştirme İşbirliği Protokolü" ile kurulduğu yıldan bu yana 903 gence istihdam sağladı.

En son olarak 25 gencin istihdam edildiği işbaşı eğitim programından önce yapılan tören İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdür Yardımcıları Fidan Gül Sürekli, Gülnur Ölçer ve İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba'nın katılımlarıyla gerçekleşti.

İEÜ Medical Park Hastanesi Ata Salonu'nda yapılan organizasyonda, gençlere yeni iş hayatlarında başarılar dileyen İŞKUR İzmir İl Müdürü Kadri Kabak, "Sevgili gençler, bu süreç içerisinde böylesine önemli bir ailede yer alacak olmanız kariyerinizin başlangıcı için önemli bir adım olacaktır. İnsan sevdiği işi yapar yaptığı işi de severse ömür boyu çalışmazmış derler. Dolayısıyla yaptığınız işi sevdiğiniz ve değer verdiğiniz sürece iş hayatı insanı asla ve asla yormaz. Ben bu programın gerçekleşmesinde katkıda bulunan tüm ekip arkadaşlarımıza, İEÜ Medical Park Hastanesi'ne, Karşıyaka Halk Eğitim Müdürlüğü'ne çok teşekkür ediyorum. Geleceğiniz aydınlık olsun" diye konuştu.

Eğitim programının sonunda İEÜ Medical Park Hastanesi Genel Müdürü Veysi Kubba, İŞKUR İl Müdürü Kadri Kabak ve Karşıyaka Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdür Yardımcıları Fidan Gül Sürekli, Gülnur Ölçer'e teşekkür plaketi takdim etti.

Kaynak: Bültenler