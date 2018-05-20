Meghan Markle ve Prens Harry'nin Düğün Törenine Ait Tüm Detaylar

İngiliz kraliyet tahtının varisi Prens Harry (33) ile ABD'li oyuncu Meghan Markle (36) dün evlendi. Kraliçe 2. Elizabeth Prens Harry'yi Sussex Dükü, Markle'ı da Sussex Düşesi ilan etti.

MİLYONLARCA KİŞİ CANLI İZLEDİ

Kraliyet tahtının altıncı varisi Prens Harry ile Markle'ın düğününü canlı yayında milyonlarca kişi izledi.

"HARİKA GÖRÜNÜYORSUN"

Gelin Markle, 4,5 metrelik duvağıyla kilise koridorunda Prens Charles ile birlikte yürüdü. Müstakbel eşini babasının yanından alan Prens Harry, eşi Markle'a "Harika görünüyorsun" şeklinde iltifat etti.

GELENEKSEL ÖPÜŞME ANINDA NEFESLER TUTULDU

Markle ve Prens Harry, birbirlerine bağlılık yemini ettikten sonra kilisenin kapısından çıktı. Nikah sonrası halkının önüne çıkan çift, birbirlerini öptü. Gelinle damadın halkın önünde gerçekleştirdiği bu geleneksel öpüşmede adeta nefesler tutuldu. Öpüşmenin ardından İngilizler coşkuyla alkışlayarak kutlama yaptı.

ÖPÜŞME ANININ FOTOĞRAFI SABİTLENDİ

Kensington Palace resmi Twitter hesabı çiftin ilk öpüşme anının fotoğrafını yükleyerek sabitlenmiş tweet olarak konumlandırdı.

AT ARABASINDAN HALKI SELAMLADILAR

Yeni Sussex Dük ve Düşesi, nikahın ardından halkı selamladı. At arabasına binen çift, kendilerini bekleyen halka el salladı.

PASTA ÖZEL OLARAK HAZIRLANDI

Çiftin resepsiyonda servis edilen muhteşem pastası Claire Ptak tarafından hazırlandı. Pasta, Sandringham'daki The Queen'in konutunda bulunan mürver ağacının çiçeklerinden hazırlanan şurupla yapıldı.

İşte düğünden bazı kareler...