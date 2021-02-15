Meghan Markle ve Prens Harry çiftinden bebek müjdesi

Kraliyet Ailesi'ndeki görevlerini bıraktıktan sonra ABD'ye taşınan Prens Harry ile Meghan Markle'ın ikinci çocuklarını bekledikleri duyuruldu.





SEVGİLİLER GÜNÜ'NDE DUYURDULAR

14 Şubat Sevgililer Günü'nde yapılan duyuruda, çiftin çok mutlu olduğu kaydedildi. Duyuru ile birlikte bir fotoğraf da yayınlandı. Siyah-beyaz fotoğrafta, Meghan Markle'ın elinin karnında olduğu görüldü.

HAMİLELİĞİN HENÜZ BAŞINDA

39 yaşındaki Markle'ın ne zaman doğum yapacağı açıklanmadı ancak fotoğrafta karnının görünür olmasından dolayı hamileliğinin başında olmadığı sonucu çıkarıldı.

Kaynak: Snob Magazin