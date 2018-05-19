Meghan Markle ve Annesi Windsor Sarayı'nda

– Birleşik Krallık Veliaht Prensi Harry ile gerçekleşecek olan düğünü için Meghan Markle, Prens'in ardından Windsor Sarayı'na geldi.

Evliliklerinin ardından Sussex Düşesi unvanını alacak olan Markle annesi ile birlikte saray gelirken, vatandaşlar tarafından büyük bir sevgi gösterisiyle karşılandı.

Markle'ın gelişiyle ise Prens Harry ve sağdıcı Cambridge Dükü William St. George Şapel'indeki yerlerini aldılar.