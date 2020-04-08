Meghan Markle'nin gizli Hollywood planı ortaya çıktı
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Angelina Jolie, Meghan Markle, Prens Harry, Hollywood, Dünya

Meghan Markle'nin gizli Hollywood planı ortaya çıktı

İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi.

08.04.2020 10:46 | Son Güncelleme: 08.04.2020 10:46
Meghan Markle'nin gizli Hollywood planı ortaya çıktı
İngiliz Kraliyet ailesinden 1 Nisan itibariyle ayrılan Meghan Markle ve eşi Prens Harry Hollywood'a taşınma planlarını hayata geçirdi. İngiliz medyası,  Megan Markle'ın Hollywood planının ayrıntılarını duyururken, Megan'ın Angelina Jolie ile yakın arkadaşlık kurmak istediğini bildirdi. Prens Harry ile evlendikten sonra oyunculuğu bırakan Meghan Markle, daha önce kendine yeni bir misyon edinmek ve insani yardımlarıyla tanınan Angelina Jolie'nin izinden gitmek istediğini söylemişti. İngiliz medyası, Angelina Jolie'nin, Meghan Markle ile birlikte çalışacağını duyurdu.

TEK İDOLÜ ANGELINA JOLIE

38 yaşındaki Meghan, Angelina Jolie'nin, Hollywood hayallerini gerçekleştirmesine yardımcı olacak bir akıl hocası olduğunu söyledi. İngiliz medyasındaki haberde, Meghan'ın Prenses Diana'ya duyduğu hayranlık gibi, yıllarca Angelina gibi olmak istediği ve Angelina'nın profesyonel olarak olduğu kadar kişisel düzeyde de elde ettiği her şeye çok saygı duyduğunu ve onu kendine örnek aldığı ifade edildi.

 


- Abd

Kaynak: DHA

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