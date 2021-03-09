Meghan Markle'ın iddiaları sonrası İngiltere Kraliyet Ailesi sessiz: Buckingham Sarayı'nda kriz görüşmeleri yapılıyor

İngiltere'de Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamaların yankıları sürerken Buckingham Sarayı sessizliğini koruyor.

İngiltere'de Prens Harry ve Sussex Düşesi Meghan Markle'ın Amerikalı televizyoncu Oprah Winfrey'e yaptığı açıklamaların yankıları sürerken Buckingham Sarayı sessizliğini koruyor. Buckingham Sarayı'nda kriz görüşmeleri yapılıyor.

BBC Kraliyet Ailesi Muhabiri Daniela Relph, Saray'ın Prens Harry ve Markle'ın iddiaları hakkında yorum yapmakta acele etmeyeceğini söylüyor.

Prens Harry ve Markle'ın röportajda ırkçılık, akıl sağlıkları, medyanın tavrı ve diğer kraliyet ailesi üyeleri hakkında açıklamalar yapmıştı.

Markle'ın babası Thomas Markle, röportajın zamanlamasını eleştirdi.

Modern Kraliyet Ailesi'nin ilk melez üyesi olan düşes, adını vermediği bir aile üyesinin oğlu Archie'ye hamileyken sorduğu "Ten rengi ne kadar koyu olacak?" sorusunun "bir kırılma noktası olduğunu" söylemişti.

Prens Harry daha sonra bu yorumu ne büyükannesi Kraliçe 2'nci Elizabeth ne de büyükbabası Prens Philip'in yaptığını söylemişti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise 36 yaşındaki Prens Harry ile 39 yaşındaki Markle'ın "özel kişiler" olduğunu, "yaşadıkları zorluklarla ilgili hikayelerini paylaştıklarını" belirtti.

İşçi Partisi: Markle'ın iddiaları çok ciddiye alınmalı

ABD'de Pazar akşamı CBS'te yayımlanan iki saatlik röportaj dün de İngiltere'de ITV Televizyonu'nda yayımlandı.

Markle, röportajda "artık yaşamak istemediği zamanlar olduğunu ve Saray'da kimsenin kendisine yardım etmediğini" söylemişti.

İngiltere'de ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin lideri Keir Starmer, Meghan Markle'ın ırkçılık ve zihinsel sağlığı için destek alamadığı yönündeki iddialarının "çok ciddiye alınması gerektiğini" belirtti.

Başbakan Johnson yorum yapmadı: En doğru şey susmak

İngiltere Başbakanı Boris Johnson ise çiftin iddiaları hakkında yorum yapmadı ancak "Kraliçe'nin oynadığı birleştirici role her zaman hayranlık duyduğunu" söyledi.

Johnson, Kraliyet Ailesi'nin ırkçı olup olmadığı sorusuna "Kraliyet Ailesi ilgili meseleler söz konusu olunca başbakanların yapması gereken şey hiçbir şey söylememektir" yanıtını verdi.

Merhan Markle röportajda oğlu Archie'ye "ten rengiyle ilgili kaygılar" nedeniyle prenslik unvanı verilmediğini de öne sürmüştü.

İngiltere'de 1917'den beri yürürlükte olan bir kural uyarınca çocuklar otomatik olarak prenslik ya da prenseslik unvanı alamıyor. Bunun için Kraliçe'nin devreye girmesi gerekiyor.

Çift, Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrıldıktan sonra Mart 2020'de California'ya yerleşmişti.

Markle'ın babası Thomas Markle: Röportaj abartılı

Meghan Markle röportajda, 2018'de Prens Harry ile evlenmeden önce babası Thomas Markle'ın tavrı nedeniyle "ihanete uğramış gibi hissettiğini" söylemişti.

Thomas Markle, bugün ITV Televizyonu'na yaptığı açıklamada, yıllar sonra kızının ilk kez konuştuğuna tanık olduğunu belirterek "Hayal kırıklığına uğradım. Olanlar için ondan en az 100 kez özür diledim" dedi.

Röportajı "abartılı", zamanlamasını da "kötü" bulduğunu söyleyen Thomas Markle, Kraliyet Ailesi'nin ırkçı olduğuna inanmadığını, Archie'nin ten rengiyle ilgili sorunun da "aptalca" olduğunu söyledi.