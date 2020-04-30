Meghan Markle'dan nazar boncuklu paylaşım
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Meghan Markle'dan nazar boncuklu paylaşım

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın bir yardım kuruluşu için yayınladığı görüntülü mesajında, taktığı yeni nazar boncuğu dikkat çekti.

Meghan Markle'dan nazar boncuklu paylaşım
30.04.2020 11:50 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:50

İngiliz Kraliyet ailesinden ayrılan Prens Harry'nin eşi Meghan Markle'ın bir yardım kuruluşu için yayınladığı görüntülü mesajında, taktığı yeni nazar boncuğu dikkat çekti. 

İngiliz Kraliyet Ailesi'nde krize neden olan Sussex Dükü Prens Harry ve Düşes Meghan Markle'nin Kraliyet Ailesi'ndeki resmi görevlerinden ayrılmalarının arından gündemden düşmüyor. ABD'ye yerleşen çift yardım kuruluşlarına olan destekleriyle gündemde olmaya devam ediyor. Çok sık gündemde olmaya karşı önlemini alan Meghan Markle'ın bir yardım kuruluşu için yayınladığı görüntülü mesajında, taktığı yeni nazar boncuğu dikkat çekti.Görüntüde büyük bir nazar boncuğu taktığı görülen Meghan mesajında "Yıllar boyunca Smart Works'taki yetenekli kadınlarla tanışmak ve onlardan öğrenmek benim için onurdur" dedi.

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Meghan Markle "Yardım kuruluşunun çalışmalarını salgına göre ayarlamaları inanılmaz. Bu süre zarfında kadınları güçlendirmeye ve onlara ihtiyaç duydukları güveni kullanmalarına yardımcı olmaları ilham verici" dedi.  Öte yandan,  Meghan Markle'ın geçen yıl Güney Afrika turunun ilk gününde boynuna taktığı kolyenin Kapalıçarşı'dan alındığı ortaya çıkmıştı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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