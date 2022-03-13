MEGEM, Eskişehir sanayisine 1277 kişi kazandırdı

ESKİŞEHİR (AA) - Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Müdürlüğü bünyesinde sanayinin yüksek teknolojiye dayalı yetişmiş teknik ve kalifiye eleman ihtiyacını karşılamak üzere faaliyet gösteren Meslek Edindirme ve Geliştirme Merkezi (MEGEM) 1277 kursiyerini iş sahibi yaptı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, MEGEM'in 27. dönemindeki "CNC tezgah operatörlüğü", "kalite kontrol ve boyutsal ölçüm operatörlüğü" ve "kaynak teknolojileri" alanında eğitim gören 42 kursiyer, Özel EOSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.

Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Başkan Vekili Metin Saraç, törende yaptığı konuşmada, 42 kursiyeri daha Eskişehir sanayisine ve iş dünyasına kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, geride kalan 26 dönemde 1235 genci mezun ettiklerini ve çoğunu iş sahibi yaptıklarını bildirdi.

MEGEM'in, mesleki yeterliliği olmayan gençleri meslek sahibi yapıp, Eskişehir sanayisine taşımak niyetiyle kurulmuş bir eğitim merkezi olduğu ifade eden Saraç, şunları kaydetti:

"Kursiyerlerimizin yüzde 75'i kursumuzu bitirmeden hemen iş sahibi oldu. Şimdi, 27. dönem kursiyerlerimiz arasında da daha henüz kurs bitmeden iş sahibi olan birçok arkadaşlarımız oldu. Bu bizim için bir gurur kaynağı. Dünya değişiyor, ülke olarak, bireyler olarak değişen dünyaya ayak uydurmamız gerekiyor. Karşımda hedefini koymuş, koşmaya hazır arkadaşlar görüyorum. Bu saatten sonra amaç hızlıca hedefe gitmek olmalıdır."

MEGEM Yönetim Kurulu Başkanı Samet Özkaya ise sanayide gelişmişliği sağlayabilmek için nitelikli ve gelişmiş iş gücüne ihtiyacın olduğunu aktararak, MEGEM sayesinde sanayinin ihtiyaçları doğrultusunda yeteneklere sahip olanların iş hayatına atıldığına değindi.

Konuşmaların ardından 42 kursiyere sertifikaları verildi.