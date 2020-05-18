Megasaray Tenis Akademi, genç yetenekli sporculara desteğe devam ediyor Megsaray Tenis Akademi, Cezayirli Tenisçi Ines Ibbou'ya sponsor oldu.

Megsaray Tenis Akademi, Cezayirli Tenisçi Ines Ibbou'ya sponsor oldu.

Megasaray Tenis Akademi ekibi, geçtiğimiz günlerde Afrika'daki tenisçilerin yaşadığı zor şartlar ile alakalı video çeken Cezayirli Tenisçi Ines Ibbou'ya sponsor oldu. Megasaray Tenis Akademi yetkilileri yaptığı açıklamada, "Türk milleti olarak desteklenmeye ihtiyacı olup yardım çağrısı yapan herkese elimizden geldiğince yardım yapma yükümlülüğümüz olduğunu hissediyoruz. Ines Ibou'yu bu yolculuğunda destekleyeceğini, Antalya'daki tesislerimizde profesyonel tenis antrenörleri, fitness antrenörleri ve fizyoterapistleri eşliğinde antrenman yapma fırsatı vermek ve en iyi şekilde misafir etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA