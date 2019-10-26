Megane Sedan'a yeni nesil motorlar

26.10.2019 11:24

OYAK Renault Fabrikaları'nda üretilen Megane Sedan, ürün gamına eklediği yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar ile öne çıkıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Megane Sedan, ürün gamına eklediği yeni nesil turbo benzinli ve dizel motorlar ile sürüş keyfini bir üst seviyeye taşıyor. 1.3 TCe 140 bg benzinli ve 1.5 Blue dCi 115 bg dizel motorlar, çevreci özelliklerinin yanı sıra yüksek performansları ve düşük yakıt tüketimleri ile dikkati çekiyor.

Renault ürün gamında Kadjar ve Megane HB modellerinde yer alan 1.3 TCe benzinli motor, Megane Sedan'da 140 bg, 6 ileri manuel ve 7 ileri EDC seçenekleri ile birlikte sunuluyor.

Yerini aldığı 1.6 16V 115 bg motora göre daha yüksek bir sürüş dinamizmi sunan 1.3 TCe 140 bg turbo benzinli motor, ortalama yakıt tüketimini (5,2-5,5l/100 km) ve CO2 emisyon salımını (119-126 g/km) daha düşük seviyelere çekiyor. 140 bg güç ve 240 Nm'lik tork değeri ile yüksek performansa sahip yeni benzinli turbo motor, en düşük devirlerde dahi maksimum sürüş keyfi sunuyor.

1.5 Blue dCi 115 bg dizel motor

Megane Sedan'ın modernize edilmiş dizel motorlarında, performanstan ödün vermeden zararlı emisyon miktarını azaltan (SCR) sistemi bulunuyor. "Blue dCi" adıyla anılan motor, önceki nesil motora kıyasla 5 bg daha fazla güç ve 10 Nm daha yüksek tork sağlayarak performanslı bir sürüş sunuyor.

Düşük yakıt tüketimi (4,0-4,2l/100 km) ve karbondioksit emisyon salımı (105-112 g/km) ile Blue dCi 115 motor, verimli ve performanslı bir sürüş sunuyor. Megane Sedan, Türkiye'de bütün müşterilerinin talebine cevap verebilecek bir benzinli, bir dizel olmak üzere toplam iki motor seçeneği ile (Benzinli manuel & EDC: 1.3 TCe 140bg/ Dizel manuel & EDC: 1.5 Blue dCi 115 bg) satışa sunuluyor.

Kaynak: AA