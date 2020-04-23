Megakent İstanbul sessizliğe büründü
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, İstanbul, Haber

Megakent İstanbul sessizliğe büründü

Megakent İstanbul sessizliğe büründü İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde üçüncü kez ilan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi.

23.04.2020 03:26 | Son Güncelleme: 23.04.2020 03:28
Megakent İstanbul sessizliğe büründü

Megakent İstanbul sessizliğe büründü

İSTANBUL - İçişleri Bakanlığı tarafından ilan edilen sokağa çıkma yasağı kısıtlaması kapsamında 30 büyükşehir ve Zonguldak ilinde üçüncü kez ilan sokağa çıkma kısıtlaması ilan edildi. Bu iller arasında olan megakent İstanbul'da saat 00.00'dan itibaren sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla birlikte şehir sessizliğe büründü.

Korona virüsle mücadele kapsamında 23 ve 24 Nisan ile birlikte hafta sonu da olmak üzere üçüncü kez Türkiye'nin 31 ilinde ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması saat 00.00 itibariyle başladı. Sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saatten itibaren de İstanbul "Sessiz Şehir" haline döndü.

Kısıtlamanın başladığı saat 00.00 itibariyle vatandaşlar evlerine çekildi. Kısıtlama öncesi trafik yoğunluğu oluşan cadde ve sokaklarda bu kez sessizlik hakim oldu. İstanbul'un önemli karayollarından biri olan E-5 Karayolunda da trafiğin olmadığı görüldü.

İstanbul'un önemli noktalarından olan Taksim ve Karaköy Meydanları ile İstiklal Caddesinde kimsenin olmadığı görüldü. Polis ekiplerinin de kontrolleri sabaha kadar aralıksız devam edecek.

Megakent İstanbul sessizliğe büründü

Kaynak: İHA

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