Megakent İstanbul'da fındık hasadı görenleri şaşırtıyor

Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da, üreticiler 50 yıldır kentin ekonomisine katkı sunuyor.

Yaklaşık 16 milyon insanın yaşadığı İstanbul'da, üreticiler 50 yıldır kentin ekonomisine katkı sunuyor.

Ordu, Giresun ve Trabzon fındıkla özdeşleşse de "taşı toprağı altın İstanbul'da da fındık üretiliyor. İstanbul'da binin üzerinde aile, Şile ve Beykoz çevresinde fındık üretiyor. Yıllık 600 ile 900 ton arasında fındık üreten kent fındıkçıları, bu ürün sayesinde evine ekmek götürüyor.

Şile'ye gelen turistler, bölgede fındık üretimini görünce şaşırırken, kendiliğinden yetiştiğini düşünen turistler fındık topluyor. Üreticiler ise bu durumdan oldukça şikayetçi. Üreticiler, fındıkları kendi tapulu arazilerine kendilerini diktiğini turistlere anlatsa da fındık toplayanları engelleyememekten yakınıyor.

Şile'de fındık hasadı başladı

Mahalleliler ve tarım işçileri sabah erken saatlerde bahçelere giderek fındık toplarken, toplanan ürün daha sonra harmana taşınıyor.

Şile Gökmaslı Mahallesi Muhtarı Mehmet Emin Şentürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Şile'de fındık ekiminin 50 yıl önce başladığını ve ondan önce bölgede elma üretimi yapıldığını anlattı.

Fındık üretimine ilk başladıklarında işi çok iyi bilmediklerini belirten Şentürk, "Fındık diktikçe, üreticilerden de bilgi alarak bu işi öğrendik. Şu anda fındıktan oldukça iyi bir gelirimiz var. Şile'nin diğer köylerinde de fındık üretimi var. Artık bir kazanç kapısı. Toptancılar ve tüccarlara satıyoruz. Gökmaslı köyünün fındık miktarı yıllık 80 tonu buluyor. Biraz daha destek verilirse bu miktar daha da artacaktır." diye konuştu.

Fındık denilince akla ilk Karadeniz Bölgesi'nin geldiğini söyleyen Şentürk, şunları kaydetti:

"Burada 3 çeşit fındık üretimi yapıyoruz. Güzel fındık tarlalarımız var ve ürünümüzün rekoltesi yüksek. Yıllık ortalama 80 ton fındık üretiyoruz. Burası turizm bölgesi. Burada fındık üretildiğini İstanbullu pek bilmez. Şile'ye gelenler fındık bahçesi görünce şaşırıyor ve burada fındık yetişmediğini, ormanda kendinden büyüdüğünü düşünüp, yanlarına getirdikleri poşetlere doldurup götürüyor. Bu da hoş olmuyor. Bahçelerimizi İstanbul'dan gelen misafireler karşı beklemek zorunda kalıyoruz. Biz gelenlere bu fındıkları kendilerimizin diktiğini anlatmak zorunda kalıyoruz. Fındığın kendiliğinden yetiştiğini iddia ediyorlar."

Fındığı tüccarlara sattıklarını kaydeden Şentürk, tarım birliğine kayıtlı olanların ise fındıklarını Fiskobirlik'e sattığını sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hikmet Faruk Başer