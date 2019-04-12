Megafon ile Çatıya Çıktı, İntihar Girişiminde Bulundu

Trabzon'un Araklı ilçesinde uzun süredir eşinden ayrı yaşayan Ömer K. elinde megafon ile çatıya çıkarak ihtihar girişiminde bulundu. Trabzon'un Araklı ilçesinde yaşayan Ömer K. megafon ile bir binanın çatısına çıkarak ihtihar girişiminde bulundu. Bir süredir eşinden ayrı yaşadığı ve kızını göremediği için intihar girişiminde bulunduğu öğrenilen Ömer K.'nın çatıya çıktığı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri binanın altına hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Megafon ile yaşadığı sıkıntıları ilçe halkına anlatan Ömer K.'yı polis ekipleri ve çevredeki vatandaşlar ikna etmeye çalıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince Araklı Kaymakamı Mehmet Nuri Çetin ve Belediye Başkanı Recep Çebi devreye girdi. Bir süre Kaymakam Çetin'in de ikna etmeye çalıştığı Ömer K. tüm çabalara rağmen çatıdan inmeyi reddetti. Uzun zamandır göremediği kızını çatıda gören Ömer K. kızının "denemem var, gelsene yanıma" isteğini bir süre sonra kabul ederek çatıdan indi. Çatıya çıkan Ömer K.'nın düşmemek için tedbir amacıyla beline ip bağladığı da gözlenirken, Ömer K.'nın sağlık kontrolünün ardından ifadesi alınmak üzere karakola getirileceği öğrenildi.

(Yusuf Genç/İHA)

Kaynak: İHA