Mega Yatların Ekonomiye Katkıları da 'Mega'

Deniz Turizmi Birliği Derneği Başkanı Erkan Özatağ, "Mega yat üretiminde 2017 verilerine göre dünya üçüncüsüyüz. Bu onur ve gurur verici bir tablo. Mega yatlar imalatından başlayıp bakım onarımına kadar her aşamada çok yüksek katma değer doğuruyor." dedi.