Mega yatlar Bodrum'a demir attı
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Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Yalıkavak açıklarına demir atan yatların görüntülenmesi Yatları izleyen vatandaşlar Mega yatlar Bodrum'a demir attıMUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar, Yalıkavak açıklarına demir attı.

29.06.2020 17:37 | Son Güncelleme: 29.06.2020 17:47

Yalıkavak açıklarına demir atan yatların görüntülenmesi

Yatları izleyen vatandaşlar

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde, her biri milyonlarca dolar değerindeki mega yatlar, Yalıkavak açıklarına demir attı.

Türkiye'nin turistik ilçesi Bodrum'un koylarında mega yat hareketliliği yaşanıyor.

Jennifer Lopez, Heidi Klum, Julia Roberts gibi birçok dünyaca ünlü ismin de kullandığı belirtilen 75 metrelik mega yat "Cloudbreak" Bodrum'un Yalıkavak Mahallesi açıklarına demir attı. Haftalık kira ücretinin oldukça yüksek olduğu öğrenilen yatta kimin olduğu ise merak konusu oldu.

İçerisinde 20'den fazla mürettebatın hizmet sunduğu yatta gün boyu hareketlilik yaşandı.

Mega yatın, dünyanın en zorlu denizlerinde ve en uzak köşelerine seyahat edebilecek şekilde çelik gövde ve alüminyum üst yapıyla tasarlandığı, gri gövdesi, keskin hatlarıyla ve askeri stiliyle dikkat çekici bir dış görünüme sahip olduğu gözlendi.

Değeri yüzlerce milyon doları bulan yatta helikopter başta olmak üzere, havuz, jakuzi, spa, spor salonu, su sporları, sinema ve buna benzer birçok imkan bulunuyor. Yatın kaç gün daha ilçede kalacağı ise bilinmiyor.

"İleria" isimli Cayman bayraklı 55 metrelik yatında yine aynı koya demir attığı görüldü. Bazı tatilciler, sahilden yatları fotoğraflamaya çalışırken, mavi turdan dönen günlük gezi tekneleri de mega yatların yakınından geçti.

Büyüklükleriyle dikkati çeken yatlara, bölgedeki yerli ve yabancı turistler de yoğun ilgi gösterdi.

Mega yatlar Bodrum'a demir attı

Kaynak: AA

Manşet

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