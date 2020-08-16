Mega yat "Scheherazade" Bodrum'a demirledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mega yat "Scheherazade" Bodrum'a demirledi

Dünyanın sayılı yatları arasındaki "Scheherazade" isimli mega yat Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Mega yat
16.08.2020 23:57 | Son Güncelleme: 17.08.2020 00:34

Dünyanın sayılı yatları arasındaki "Scheherazade" isimli mega yat Muğla'nın Bodrum ilçesine geldi.

Bodrum açıklarına gelen Cayman Adaları bayraklı 140 metre uzunluğundaki motor yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Motor yatların uzunluk sıralamasına göre dünyada 14'üncü sırada gösterilen yat, helikopter pisti, yüzme platformu, spa, güzellik salonu, güvertede jakuzi gibi çeşitli lüksleri barındırıyor.

İnşasının bu yıl tamamlandığı belirtilen yata yakıt ikmali yapılacağı öğrenildi.

Kaynak: AA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş Dünya
Bulgaristan'da koronadan öldü denilen Türk doktor, Türkiye'de tedavideymiş
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü Güncel
Cezaevi firarisi, sınırı geçerken donarak öldü
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu Güncel
İmamoğlu'na Biden'ın skandal Erdoğan sözleri soruldu, tepkisi çok sert oldu
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar Güncel
Komşusundan, 2 çocuk annesi evli kadına ahlaksız teklif! Ölüm korkusuyla yaşıyorlar
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi Magazin
Güzel oyuncu Tuvana Türkay, sosyal medyada karın kaslarını sergiledi
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor Güncel
Güney Kıbrıs, Türkiye'nin Kapalı Maraş hamlesinin ciddiyetini anladı: Türkler blöf yapmıyor
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Irak'ta güvenlik güçleri ile protestocular arasında çatışma çıktı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Türk bilim insanları, koronavirüsün vücuda korkunç bir etkisini daha ortaya çıkardı
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
Van Gölü'nün kıyısına yapılan Külliye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konaklayacağı oda ilk kez görüntülendi
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
60 yaşındaki adam, oturduğu bankta ölü bulundu
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Davet edildiği düğüne yetişemeyen belediye başkanı, yolda konvoyun önünü kesip takısını taktı
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
Ünlü oyuncu Mel Gibson'ın adından esinlenerek ürettiği ballara isim veren girişimci, başını belaya soktu
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
İki çocuk babası adam, bir kadın tarafından tüfekle vurularak öldürüldü
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz 2022 ylı sonunda Ayder'i turizme açmak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Asansördeki maske diyaloğu Bakan'ı isyan ettirdi: Kendileri bugün, yarın hastanede olacak
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Arızalanan aracını yol kenarına itmek isteyen sürücüye tır çarptı
Yalova'da 17 Ağustos depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş düzenlendi
Yalova'da 17 Ağustos depremin yıldönümünde sessiz yürüyüş düzenlendi
Bakan Selçuk'tan 'Okulların açılması yine ertelenir mi?' sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Bakan Selçuk'tan "Okulların açılması yine ertelenir mi?" sorusuna yanıt: Maskenizi takın, mesafenizi koruyun ki okulları açabilelim
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis tahrik etmeye devam ediyor! Bomba yüklü F-16 önünde poz verdi
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Arsenal, Mesut Özil'i Galatasaray'a önerdi! Mali şartlar araştırılacak
Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu
Yunan ekibi Olympiakos Garry Rodrigues'e talip oldu
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Yılmaz Morgül, Amasya'da gelin arabasının önünü kesti
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Hortumla bağladığı köpeğe tecavüz eden yaşlı adam serbest kaldı
Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı
Son Dakika: Sevilla, Manchester United'ı 2-1 yenerek finale çıktı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Son Dakika: Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam ile anlaştı
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Akrabalar arasında çıkan arazi kavgası kanlı bitti: 2 ölü, 4 yaralı
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Site kurallarına uymak istemedi, aracıyla koca kapıyı yerinden söktü
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Cinsel istismara uğrayıp yastıkla boğularak öldürülen kadının katili 18 yıl sonra yakalandı
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Trabzonspor Teknik Direktörü Newton'dan Sörloth ile ilgili transfer açıklaması: Teklifi reddetmek çılgınlık olur
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Son Dakika: ABD'li mevkidaşı Pompeo ile görüşen Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Biden'in skandal sözlerine sert tepki gösterdi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Joe Biden Oruç Reis Hulusi Akar Mustafa Şentop Vladimir Putin
Magazin Hadise Alişan Cem Yılmaz Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Nur Çebi Emre Belözoğlu
Daha Fazla Kaza Bakan Çocuk Joe Biden
Şu an buradasınız: Mega yat "Scheherazade" Bodrum'a demirledi - Muğla
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.8.2020 00:40:36. #1.15#
title