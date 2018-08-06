Mega Yat "Lionheart" Marmaris'te

- Mega yat "Lionheart"tan detaylar

Parasaling jet ski ve günlük gezi teknelerinin yatın etrafında seyri - Uzunluğu 90 metreyi bulan mega yat, Marmaris Körfezi'ne demir attı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesine demirleyen 150 milyon dolarlık mega yat "Lionhearth" ilgi odağı oldu.

Kişisel serveti 6 milyar dolar olduğu belirtilen İngiliz vatandaşı iş adamı Philip Green'e ait olduğu belirtilen Malta bayraklı lüks yat, Marmaris Körfezi'ne demir atarak alargada (uzak) durmayı tercih etti.

Yunanistan'dan Türkiye'ye giriş yapan mega yatın bir süre de daha Türkiye'de kalacağı belirtildi.

Mega yata ilçedeki turistler ilgi gösterirken, çevresinde gün boyunca parasailing, jet ski ve günlük gezi tekneleri dolaştı.

6 kabinde 12 misafir ağırlayabilen, 20 personeli bulunan lüks yatta sahipleri ve misafirlerinin olmadığı, yakıt ikmali yaptıktan sonra ilçeden ayrılacağı ifade edildi.

150 milyon dolar değerinde

İtalya'nın Livorno tersanesinde 2016 yılında inşa edilen özel tasarım yatın piyasa değerinin 150 milyon dolar olduğu kaydedildi.

Güverteleri tik ağacından olan çelik gövde ve alüminyum üstyapı özelliklerine sahip yatta, araç içi rahatlığı artıran, çapa üzerinde çalışan 'sıfır hız sabitleyicileri' bulunuyor.

Yatta, helikopter iniş pedi, spor salonu, spa, güvertede jakuzi, asansör, yüzme havuzu, plaj kulübü, güzellik salonu, barbekü, ihale garajı, yüzme platformu, sualtı ışıkları da mevcut.