Mega yat "Khallılah" Bodrum'a geldi
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Mega yat "Khallılah" Bodrum'a geldi

Mega yat 'Khallılah' Bodrum'a geldi
Anadolu Ajansı / Ali Ballı - Haberler | Güncel

Mega yat "Khallılah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi.

Mega yat "Khallılah", Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarına demirledi.

Marshall Adaları bayraklı 48 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğindeki yat, Yalıkavak Marina açıklarına yanaştı.

Yat, görünüşü ve altın rengi gövdesiyle dikkati çekiyor.

Yattakiler zaman zaman sürat botlarıyla Yalıkavak açıklarında gezinti yaptı.

İçinde çok sayıda misafir ve mürettebat kabini, jakuzi, spor salonu olan yat estetik duruşuyla tatilcilerin de ilgisini çekti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Ballı

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