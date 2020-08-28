Mega yat "Katara" Bodrum'a demir attı Dünyanın sayılı yatları arasında olduğu belirtilen "Katara" isimli mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesinde limana demirledi.

Dünyanın sayılı yatları arasında olduğu belirtilen "Katara" isimli mega yat, Muğla'nın Bodrum ilçesinde limana demirledi.

Katar bayraklı 124 metre uzunluğundaki motor yat, Paşatarlası mevkisindeki Bodrum Yolcu Limanı'nın iskelesine yanaştırıldı.

Yat, görünümünün yanı sıra üzerindeki helikopterle de dikkati çekti. Motor yatların uzunluğuna göre dünyada 25'inci sırada gösterilen yat, yüzme platformu, spa, jakuzi, spor salonu gibi çeşitli imkanlara sahip. 2010'da inşa edilen yatın sabitken, dalgalı sularda hareket etkisini azaltıp konforu artıran özel dengeleyicileri de bulunuyor.

34 kişiye kadar konaklama imkanı olan ve saatte 20 deniz mili hıza ulaşabilen yat, önümüzdeki hafta ilçeden ayrılacak.

Kaynak: AA