Mega Yacht Transport Avrupa ofislerini arttırıyor
Türkiye'de ilk defa üretilen 44m büyüklüğünde elektrik motorlu feribotu Norveç'e taşıyarak dünya lojistik sektöründe dikkatleri üzerine çeken Mega Yacht Transport, 2020'de global operasyon ağını genişletiyor.
30.10.2019 16:07
Türkiye'de ilk defa üretilen 44m büyüklüğünde elektrik motorlu feribotu Norveç'e taşıyarak dünya lojistik sektöründe dikkatleri üzerine çeken Mega Yacht Transport, 2020'de global operasyon ağını genişletiyor.
Kaynak: Dunya.com