Mega projelerde Doka'nın kalıp sistemi tercih ediliyor

10.10.2019 11:06

Doka Kalıp-İskele Sanayi ve Ticaret AŞ Genel Müdürü Ender Özatay, hedeflerinin, inşaat sektöründe maksimum güvenlikte bir çalışma ortamı yaratmak olduğunu belirterek, "Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki İhsaniye ve Çayırköy köprülerinde Doka'nın kalıp sistemleri tercih edildi." dedi.

Özatay, 4. Uluslararası Karayolları Köprüler ve Tüneller İhtisas Fuarı'nda, AA muhabirine, özel sektörün yanı sıra kamu kuruluşlarıyla da iş birliğiyle önemli projeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köprü, tünel ve yol yapımlarının tecrübe ve ihtisas gerektiren konular olduğuna değinen Özatay, "Doka'nın 150 yıllık uluslararası bilgi birikimiyle ülkemizin önemli ve özel projelerinde yer almaktan gurur duyuyoruz." diye konuştu.

Özatay, özellikli yapısıyla dünyada dördüncü, Türkiye'de ise ilk olmaya hazırlanan Kömürhan Köprüsü'nün bağlantı tüneli ve yol yapımının şirket tarafından sürdürüldüğünü aktararak, köprünün Doğu Anadolu Bölgesi'nin batı ve güneyindeki illere ulaşımı açısından stratejik bir konuma sahip olduğunu dile getirdi. Kömürhan Köprüsü'nün, inşaatına 6 Ocak 2014'te başlandığını anımsatan Özatay, köprünün Bağlantı Tüneli ve Yolu Yapım Projesi'nin bu yıl sonu itibarıyla tamamlanmasının planlandığını bildirdi.

Ana hedeflerinin başında, hizmetlerinde inşaat sektöründe maksimum güvenlikte bir çalışma ortamı yaratmak olduğunu belirten Özatay, "İnşaat sektöründe özellikle yüksekte çalışmanın getirdiği tehlikeler, kalitesiz ve herhangi bir kalite normuna uymayan sistemsiz kalıp malzeme tercihleri, mühendislik hizmeti eksik ya da hiç olmayan uygulamalar, istenmeyen iş kazalarına sebep olmakta. Bu durum kalıp iskele sektörünün ne kadar önemli olduğunu gözler önüne sermekte." değerlendirmesinde bulundu.

Doka'nın, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın da sayılı projelerine sunduğu çözümlerle bu ihtiyaçlara yanıt verdiğinin altını çizen Özatay, şirketin, Mississipi Nehri Köprüsü, Belgrad'da Sava Nehri Köprüsü, Almanya'da Froschgrundsee Vadi Köprüsü gibi projelerin inşasında da yer aldığını ifade etti.

Özatay, Türkiye'de ise Osmangazi Köprüsü, 1915 Çanakkale Köprüsü, Kuzey Marmara Otoyolu'nda İhsaniye ve Çayırköy köprülerinde de kalıp sistemlerinin tercih edildiğini anlatarak, "İstanbul Havalimanı'nın bağlantı köprülerinde de yine Doka tercih edildi." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA