"Mega proje İstanbul'a değer katacak"
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"Mega proje İstanbul'a değer katacak"

'Mega proje İstanbul'a değer katacak'
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Kanal İstanbul projesinin gayrimenkul sektörüne katacağı değere vurgu yapan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, " Proje ile İstanbul'un kuzey koridorunda yeni bir çekim merkezi oluşturulmuş olacak.

Kanal İstanbul projesinin gayrimenkul sektörüne katacağı değere vurgu yapan Emlak Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, " Proje ile İstanbul'un kuzey koridorunda yeni bir çekim merkezi oluşturulmuş olacak. Özellikle İstanbul için uzun vadeli bir arsa arzını sağlayacak proje güzergahı ile birçok yeni proje inşa edilecek. Oluşacak bu yeni ada hatta kıta İstanbul'a değer katacak" dedi.

Bir süredir beklemede kalan Kanal İstanbul projesi tekrar gündemde. Sazlıdere geçişini sağlayacak köprünün temeli projenin ilk somut örneği olacak. Kanal İstanbul projesinin yeni bir gayrimenkul geliştirme ve yatırım projesi olduğunu belirten Altın Emlak Genel Müdürü Mustafa Hakan Özelmacıklı "Arnavutköy, Başakşehir, Küçükçekmece ve Avcılar ilçelerinden geçecek olan proje ile İstanbul'un kuzey koridorunda yeni bir çekim merkezi oluşturulmuş olacak. Özellikle İstanbul için uzun vadeli bir arsa arzını sağlayacak proje güzergahı ile birçok yeni proje inşa edilecek. Oluşacak bu yeni ada hatta kıta İstanbul'a değer katacak" dedi.

Gayrimenkule değer katacak

Gayrimenkul geliştirme süreci açısından projenin potansiyel yapı stoğuna da ev sahipliği yapacağını ifade eden Özelmacıklı "Olası İstanbul depremi dikkate alındığında bölge ve güzergah yatay mimarisiyle, depreme dayanıklı modern bir yerleşim alanı oluşturacak. Güzergahı üzerinde herhangi bir aktif fay hattı bulunmaması da önemli bir avantaj olacak ve riskli yapılar için rezerv bir alan oluşacak. Öngörülen 500 bin nüfus akıllı şehir mimarisi ile bu bölgede yaşayacak. Bölge yeni bir alan olması nedeniyle sosyal donatı alanlarına, kentsel bölgesel yeşil ve spor alanlara ev sahipliği yapacak. Teknoloji bölgeleri, kongre ve fuar alanları, eko-turizm alanları, sağlık turizm alanları ile ilklere ev sahipliği yapacak" şeklinde konuştu.

Yatırımcılar için fırsatlar yakında

Gerek plan çalışmalarının tamamlanmış olması gerekse de ilk kazmanın vurulması ile bir süredir yatay seyir izleyen arsa arazi fiyatlarında artış göstereceğini belirten Özelmacıklı "2021 yılı ilk üç ayında Arnavutköy'de 2 bin 946 satış işlemi gerçekleşti. Ayrıca gene sadece ilk üç ayda toplamda 4 milyar 897 milyon 722 bin 837 lira değerinde 244 kamulaştırma işlemi yapıldı. Bu kamulaştırma bedelleri bile bölgedeki değerli etkiledi" açıklamasında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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