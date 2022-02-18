İSTANBUL (İHA) - Mega kenti etkisini altına alan kara bulutlar böyle görüntülendi

İSTANBUL - İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış ile birlikte şehri kara bulutlar kapladı. Tüm şehri etkisini altına alan kara bulutlar havadan görüntülendi.

İstanbul'da sabah saatlerinden itibaren devam eden yağmur öğleden sonra yer yer etkisini yitirdi. İstanbul genelinde kara bulutların kapladığı o anlar ise havadan görüntülendi. Havadan çekilen görüntülerde şehrin Avrupa yakasında yağış devam ederken Anadolu yakasında ise yağışın bölge bölge devam ettiği görüldü. Şehri etkisi altına alan kara bulutlar kartpostallık manzaralar ortaya çıkarttı.