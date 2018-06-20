Mega Endüstri Bölgelerinde 100 Bin Kişi İstihdam Edilecek

Sanayide sıçrama yaptıracak mega endüstri bölgelerinin yol haritası netleşti. Denize entegre olarak kurulacak mega endüstri bölgeleri için çalışmalara hız verildi. Sanayiye derinlik kazandıracak bu dev yatırımlar Doğu Karadeniz, Batı Karadeniz, Kuzey Ege ve Güney Marmara olmak üzere 5 bölgede olacak. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, söz konusu bölgelerin büyük ölçekli ekonomiye geçişte önemli bir anahtar olduğuna işaret etti. Bakan Özlü, şöyle devam etti: "Ekonomi asıl sıçramayı bu bölgeler sayesinde yapacak. Buralarda büyük ölçekli yerli ve yabancı yatırımlar yer alacak."

YATIRIMLAR PETROKİMYA AĞIRLIKLI

Her birinin en az 3 bin hektar alana ve bir limana sahip olması öngörülen endüstri üsleri, 11 milyar dolarlık dış ticaret açığı ile Türkiye'nin toplam cari açığının yaklaşık yüzde 20'sini oluşturan petrokimya sanayi üzerine yoğunlaşacak. Endüstri bölgeleri sanayi ve teknolojide yeni bir atılım dönemini de beraberinde getirecek. Hammaddeye erişim ve ürünlerin dünya pazarına daha kolay ulaştırılması açısından endüstri bölgelerinin kurulacağı yerler olarak kıyı şeritleri ön plana çıkıyor. Kurulması planlanan endüstri üsleri için, yatırım ve genişlemenin aşamalar halinde yönetileceği uzun dönemli planlar yapılacak. Altyapı yatırımları ile de endüstri bölgeleri yatırımcı için hazır hale getirilecek.

YATIRIMLARIN ODAĞINDA 5 SEKTÖR VAR

"Türk sanayisine bir sıçrama yaptırmayı hedefliyoruz" diyen Bakan Özlü, "Bunun çalışmasını yaptık. Odak sektörlerimiz kimya, ilaç, makine ve teçhizat, otomotiv, elektronik ve gıda sanayisi. Biz iki dönemde Türk sanayisinin cirosunu dengeli bir senaryoyla 350 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz. Şu anda 147 milyar dolar. Bütün bu çalışmalarımızın hepsinin altında 1.5 yıllık bir çalışma var. Mesela İzmir teknoloji üssü. 1 yıldır çalışıyoruz. 800 firma olacak 40 bin çalışan olacak. Yaklaşık 20 milyar liralık bir ciro oluşturulacak olan bir merkezden bahsediyoruz" dedi.

11 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞA ÇÖZÜM OLACAK

Hidrokarbonlardan (petrol) elde edilen plastik, boya, araba lastiği, lateks, pet şişe ve gübre gibi petrokimya ürünleri hayatın birçok alanında karşımıza çıkıyor. Petrokimya endüstrisi dünya genelinde toplam 2.2 trilyon dolarlık bir ticaret hacmine sahip. Çin 125 milyar dolarlık petrokimya ürünleri ihracatıyla dünya lideri konumunda bulunuyor, Türkiye ise kimya sanayisinde dünyanın en büyük 14. pazarı. Türkiye'nin 56 milyar dolarlık dış ticaret açığının 11 milyar dolarını petrokimya sektöründeki dış ticaret açığı oluşturuyor.