Mefruşatçılar 'online satışa' direniyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mefruşatçılar 'online satışa' direniyor

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Mefruşatçılar 'online satışa' direniyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 yıldır mefruşat işi ile uğraşan 49 yaşındaki Hülya Güleç, pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması ve online satışların artması dolayısıyla işlerinin düşmesinden yakınarak, "Bizim işimiz ölmesin" dedi.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde 30 yıldır mefruşat işi ile uğraşan 49 yaşındaki Hülya Güleç, pandemi nedeniyle düğünlerin olmaması ve online satışların artması dolayısıyla işlerinin düşmesinden yakınarak, "Bizim işimiz ölmesin" dedi.

Esnaf Hülya Güleç, pandeminin ve online satışların işlerini olumsuz etkilediğini aktardı. Güleç, "Gençler ulusal markalardan alışveriş yapmak istedikleri için annelerinin yaptırdığı modelleri istemiyorlar. Bizim işimizi daha çok marketler aldı. Zamanında çok güzel ekmek yedik, çok güzel işimiz vardı ama şimdi öyle bir şey yok. Şuan pandemi dolayısıyla eskiye dönük ne varsa sandık altında sakladıkları nakışları bize getiriyorlar. Eskiye nazaran işlerimizde baya düşüş var. Ekonomik olarak bizim peşin alıp, peşin satmamız gerekiyor. Şimdiki çalışan kızlar, internet sitesinden taksitle aldıkları için fiyatları daha cazip geliyor. Bizim de imkanımız olsa biz de taksitli veririz" diye konuştu.

"Bizim sattıklarımız ömürlük"

Uzun yıllardır mefruşat işi yapan esnaf Güleç, sattığı ürün ile online satış arasındaki farkı anlatırken, "Bizim yaptıklarımız özele giriyor. Hazır aldıklarınızı 2-3 kez yıkadıktan sonra bitiyor ama bizim sattıklarımız ömürlüktür. Sandıktan çıkarınca tekrar yeni gibi kullanılabilir. İnsanlar artık oturduğu yerden online alışveriş yapmayı tercih etti. Kendilerine böyle daha kolay geliyor. Eskiden, evlenecek olan kızlar 7-8 takımı olmadan evlenmiyordu. Şimdi 1-2 takım olunca yeterli gelse de özel ve düzgün yapılan el işi daha güzel" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Mefruşatçılar 'online satışa' direniyor
Mefruşatçılar 'online satışa' direniyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ziya Selçuk Murat Kurum Devlet Bahçeli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Hazal Kaya Şeyma Subaşı Serenay Sarıkaya
Spor Necip Uysal Caner Erkin Cüneyt Çakır Yılmaz Vural Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Mefruşatçılar 'online satışa' direniyor - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 17:59:31. #1.16#
title