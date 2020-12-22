Mefahir-i Ecdat Beste Yarışması sonuçlandı
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Mefahir-i Ecdat Beste Yarışması sonuçlandı

22.12.2020 16:57 | Son Güncelleme: 22.12.2020 17:01
Mefahir-i Ecdat Beste Yarışması sonuçlandı

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak, milli ve manevi değerleri müzik yoluyla gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "Mefahir-i Ecdat Beste Yarışması" sonuçlandı.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni bestecilerin yetişmesini sağlamak, milli ve manevi değerleri müzik yoluyla gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen "Mefahir-i Ecdat Beste Yarışması" sonuçlandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, ifadesine yer verilen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Yiğitlik-Kahramanlık Türküsü ve Mehter Marşı olmak üzere iki kategoride düzenlenen beste yarışmasının, Türk müziği içinde bugüne kadar aktarılan kahramanlık türkülerinin, marşların, askeri ve hakani müziğin toplum gündemine gelmesine ve bu alanda yeni çalışmaların yapılmasına katkı sağlayacağını belirtti.

Konya'da Mevlevilik dolayısıyla gelişen Mevlevi müziği ile makam müziği ve formlarının yanı sıra halk müziğinin de asırlar boyunca gelişmeyi sürdürdüğünü anımsatan Altay, "Yiğitlik-Kahramanlık Türküsü ve Mehter Marşı Beste Yarışması ile bu alandaki birikime doğrudan eser kazandırmayı hedefliyoruz. Yarışmaya Türkiye'nin birçok şehrinden katılım sağlayan eser sahiplerine teşekkür ederim." ifadesini kullandı.

Açıklamada, 2 kategoride 170 eserin katıldığı yarışmayla ilgili şunlar kaydedildi:

"Jüri tarafından yapılan değerlendirme sonucunda Yiğitlik-Kahramanlık Türküsü ve Mehter Marşı alanları için seçilen 6 yarışmacı derece ödülü, her iki alandan 24 yarışmacı da mansiyon ödülü almaya hak kazandı. Derece alanlara her iki dalda ayrı olmak üzere, birincilere 10 bin, ikincilere 7 bin 500, üçüncülere de 5 bin lira ödül verilecek. Mansiyon ödülü alan yarışmacılar da her iki alan için 3'er bin lira alacak. Yarışmada Yiğitlik-Kahramanlık Türküsü dalında birinci Mehmet Erdinç Kadıoğlu, ikinci Oğuz İmrak, üçüncü Cüneyt Arslan oldu. Fetih ve Mehter Marşı dalında ise birinci Hüseyin Kubilay Öztuğ, ikinci Cüneyt Arslan ve üçüncü Ramazan Şimşir oldu. Mansiyon kazanan eser sahipleri ile detaylara 'https://mefahiriecdad.konya.bel.tr' adresinden ulaşılabiliyor."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Havva Dereağzı

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