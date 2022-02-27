Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülüyor - Haberler

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Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülüyor

AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalıların otobüse binmesi Sıcak yemek dağıtımı Otobüsün hareket etmesi Polonya'ya geçmek için bekleyenlere kıyafet, yiyecek, içecekler MEDYKA - Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici...

Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalıların otobüse binmesi

Sıcak yemek dağıtımı

Otobüsün hareket etmesi

Polonya'ya geçmek için bekleyenlere kıyafet, yiyecek, içecekler MEDYKA - Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülüyor.

Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülüyor

Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülüyor

AA / Ömer Sercan Karkuş - Güncel

Ukrayna, Polonya, Güncel, Haberler

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