Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülüyor
AA, Ömer Sercan Karkuş - Güncel
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Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalıların otobüse binmesi Sıcak yemek dağıtımı Otobüsün hareket etmesi Polonya'ya geçmek için bekleyenlere kıyafet, yiyecek, içecekler MEDYKA - Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici...
Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalıların otobüse binmesi
Sıcak yemek dağıtımı
Otobüsün hareket etmesi
Polonya'ya geçmek için bekleyenlere kıyafet, yiyecek, içecekler MEDYKA - Ukrayna'dan Polonya'nın Medyka sınır kapısına ulaşan Ukraynalılar otobüslerle geçici konaklama merkezlerine götürülüyor.