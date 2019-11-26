Medyaya düzensiz göçmenler konusunda "fedakarlık dili kullanın" önerisi

26.11.2019 11:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 11:48

Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zakir Avşar, düzensiz göçmenler konusunda Türkiye'nin bu kadar fedakarlık gösterdiği, maddi yükümlülük altına girdiği bir durumda medyanın da tutum ve davranışlarını, dilini makul bir şekilde ayarlaması gerektiğini bildirdi.

Avşar, Polis Akademisi Başkanlığı Uluslararası Terörizm ve Güvenlik Araştırmaları Merkezince (UTGAM) "Akdeniz'de devlet ve düzen" temasıyla gerçekleştirilen 4. Uluslararası Güvenlik Sempozyumu'na katılmak için geldiği Antalya'da, AA muhabirine, Türkiye tarihinin en önemli dönemlerinden birinin yaşandığını söyledi.

İçişleri Bakanlığının verilerine göre Türkiye'de 5 milyonun üzerinde yabancı bulunduğunu aktaran Avşar, bunlardan 4 milyon 200 binin göç ve sığınma hareketleri çerçevesinde Türkiye'ye geldiğini kaydetti.

Bu kişilerden de 3 milyon 670 binin Suriye'den gelen ve hukuki statü olarak özel durumda bulunan insanlardan oluştuğuna dikkati çeken Avşar, Suriye'de barışın sağlanması halinde sığınmacıların ülkelerine döneceğini dile getirdi.

Medyanın sığınmacılara ilişkin kullandığı haber diline dikkat etmesi gerektiğine değinen Avşar, "Türkiye'nin bu kadar fedakarlık gösterdiği, maddi yükümlülük altına girdiği bir durumda medyanın da tutum ve davranışlarını, dilini makul bir şekilde ayarlaması gerekiyor. Suriyeliler bizim komşumuz. Barış olduğu zaman ülkelerine dönecekler. Bugünleri iyi hatırlamaları lazım. Burada medya bölücü, ötekileştirici, ayrıştırıcı bir dil kullanmamalı. Tam tersine fedakarlığı anlatan bir dil kullanılmasında fayda var." diye konuştu

Avşar, Türkiye'de göç ve sığınma hareketlerinde bulunan insanların sayısı kadar ihtiyaçlarının da çok olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Türkiye'de yaşayan göç harekatıyla gelen 1 milyon 600 bin kişi öğrenim çağında. Bunların 1 milyon 100 bini Suriyeli çocuk ve gençlerden oluşuyor. Suriyelilerin 670 bini değişik okullarda eğitim alıyor. Bu rakamlar birçok Avrupa ülkesi nüfusundan daha fazla. Türkiye'nin üstlenmiş olduğu fedakarlık bu kadar büyüktür. Türkiye bu göç ve sığınma hareketinde bulunanlara en insani şartları sağlıyor. Bu şartların tüm dünyada iyi bilinmesi gerekiyor. Kendimizi iyi ifade etmemiz gerekiyor. Dünyada olağanüstü yabancı düşmanlığının geliştiği bir dönemde Türkiye herkese insanca davranan bir ülke olarak kendisini gösteriyor. Bunları anlatmak akademisyenlere ve medyada düşüyor."

"Yunanistan 1 yılda 27 bin sığınmacıyı zorla gönderdi"

Türkiye'den Yunanistan'a geçen sığınmacılara yapılan muameleyi de değerlendiren Avşar, "Yunanistan'ın son 1 yılda geri itme yöntemiyle 27 bin sığınmacıyı zorla, şiddetle, darbederek gönderdiğini görüyoruz. Oradaki göç, sığınma merkezlerinde sağlanan imkanların ne kadar gayri insani olduğunu görüyoruz. Bizdeki geri iade merkezleri de dahil olmak üzere bütün kamplar 5 yıldızlı otel konforunda. Uluslararası insan hakları örgütlerinin gözlemcileri de bunu iyi görüyor." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin evrensel insan haklarına ve hukuka bağlı kaldığını vurgulayan Avşar, ülkelerine iade edilen düzensiz göçmenlerin de uluslararası hukuka uygun bir şekilde iadelerinin yapılmakta olduğuna işaret etti.

Zakir Avşar, "Göçmenlere hiçbir kötü muamele yapılmadı. Türkiye uluslararası hukuka uygun hareket ediyor ve insan hakları kavramlarını çiğnemiyor. Türkiye'deki DEAŞ'lı teröristlere bile insan hakları kavramına uygun hareket edildi. Hukukun üstünlüğü prensibi çerçevesinde Türkiye gerekeni yaptı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA