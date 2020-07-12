Medyanın insan kaynakları havuzu kuruyor
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Medyanın insan kaynakları havuzu kuruyor

Ankara basınının "Cezmi Abi"si olaran bilinen Cezmi Sayılgan, bugünkü köşe yazısında medya sektöründeki insan kaynakları sorununu ele aldı.

Medyanın insan kaynakları havuzu kuruyor
12.07.2020 22:12 | Son Güncelleme: 12.07.2020 22:15

Ankara basınının "Cezmi Abi"si Cezmi Sayılgan yeni yazısında medyadaki insan kaynakları sorununu kaleme aldı.

İşte Cezmi Sayılgan'ın köşe yazısı:

Geçen gün önemli bir haber kanalının Ankara'da yöneticiliğini yapan arkadaşım, sohbet esnasında muhabir aradıklarını ama aradıkları nitelikte bir muhabir bulamadıklarını söyledi.

Önce bu duruma biraz şaşırıp, "Onca muhabir var, birçoğu da sizin kanalda çalışmayı çok ister" dedim. Sonra takip edeceği alanı ve tecrübe kriterini düşününce arkadaşıma biraz hak verdim.

Bir tarafta işsiz birçok meslektaşımız bir tarafta muhabir arayıp bulamayan Tv kanalı. Evet biraz çelişkili bir durum. Önceden böyle değildi. Medyanın çok geniş bir insan kaynağı havuzu vardı. Eskinden yöneticiler, değil aradığını bulamamakta, adaylar arasından tercih yapmakta zorlanırdı.

* * *

Sorulması gereken, oradan buraya nasıl geldik? Bugün gazete, televizyon ve internet sitesi sayısı eskiden fazla ama personel sayısı maalesef eskiden daha az. Eskiden Ankara'da 7-8 kameraman ve 10 muhabirin çalıştığı bir haber merkezi bugün 2 kameraman ve 2 muhabirle iş görüyor. Pool yayınlar, kurumların servis ettikleri, sosyal medya paylaşımları ve aynı medya grubundaki kanalların ortak içerik kullanımı haber merkezilerini besleyince, haliyle fazla muhabir ve kameramana da gerek duyulmuyor. Mikrofondaki süngeri sökünce "X Haber", diğer süngeri takınca "Z Tv" oluyor. Oysa kameraman da muhabir de aynı. Patronlar zoru başarıyor ve bir koyundan iki post çıkartıyor.

* * *

Bugün medyada kurum sayısı artıyor ama çalışan sayısı giderek azalıyor. Yani medyanın insan kaynakları havuz kuruyor. Eskiden bu havuzu stajyerler de doldururdu. Haber merkezleri yaz aylarında stajyerlerle dolardı. Birçoğu iletişim fakültesi öğrencisi olan bu gençler, okulda belki 3-4 senede edinemedikleri bilgi ve tecrübeye 3 aylık staj döneminde sahip olurlardı. Yöneticiler, gelecek vaat edenlere "Sen staja devam et" derdi. Bunlar stajyerliğin ardından kadroya alınırdı. Oysa şimdi öyle mi? Gerek sigorta ve maaş yükümlülüğü gerek iş sağlığı ve güvenliği kuralları, gerek büroda kalabalık olmasın düşüncesiyle birçok kanal stajyer bulundurmamayı tercih ediyor. Bu nedenle de gelecek vaat eden genç yetenekler kaybolup giderken, kanallar da kendi ayağına sıkmış oluyor.

Eskiler de stajyeri maliyet ve ayak bağı olarak görseydi bugün birçok önemli isim ekranda olamazdı. Bu noktada, medyanın istihdam politikasını gözden geçirmesi gerekiyor. Çünkü havuz kuruyor.

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