Medyada haberlerini gördü, devlet desteği ile çiftlik kurdu

Bingöl'de bir kişi, medyadan sıkça gördüğü "Genç Çiftçi" projesine başvurarak, aldığı 30 bin TL'lik destekle tavuk çiftliği kurarak ekonomik kazanç elde etmeye başladı

BİNGÖL - Bingöl'de tavukları hobi olarak besleyen ardından medyada haberlerini gördüğü "Genç Çiftçi" projesine başvurarak yumurta tavukçuluğu için çiftlik kuran Serdal Koç,günlük 500 adet yumurta elde ederek ekonomik kazanç elde etmeye başladı.

Merkeze bağlı Ilıcalar Beldesinde büyükbaş hayvancılığı ile uğraşan ve hobi olarak da tavuk besleyen 3 çocuk babası Serdal Koç, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2016 yılında başlattığı 'Genç Çiftçi' projesi kapsamında, 30 bin TL hibe alarak çiftlik kurdu. Kurduğu çiftlikteki 750 tavuktan günlük 500 yumurta alan Koç, bunları satarak ekonomik kazanç sağlamaya başladı.

Günlük 500 yumurta alıyor

İlk olarak hobi olarak tavuk beslediğini anlatan Serdal Koç," Sonra bu işi yapma kararını, medyada haberlerini sık görünce aldım. Devletimizin biz genç çiftçilere 30 bin liralık hibe imkanını sunduğunu gördüm. Aylık 2 bin 500 - 3 bin TL arasında bir gelirim var. İşe ilk olarak başladığımda 450 tavuğum vardı, 8 ay gibi bir sürede bu sayıyı 750 tavuğa çıkardım. İşletmem de maksimum günde 500 yumurta üretimi gerçekleşiyor. Bu yumurtaları öncelikle şehir merkezine, yakın beldelerdeki belirli noktalara satışını yapıyorum. Yumurtalar günlük olduğu için hemşerilerimiz kaliteyi ve ne yediğini bildiği için satış sorunum olmuyor. Bu konuda özellikle kalitemi korumaya çalışıyorum" dedi.

"Masa başı işten ziyade verilen bu imkanlarda iyi"

Gençlere tavsiyelerde bulunan Koç, "Ülkemizde ciddi bir genç nüfus potansiyelimiz var ve genç nüfusun devletin verdiği bu desteklere yönelmesini tavsiye ediyorum. Gençlerimizin her konuda üretim yapmalarını, kendini geliştirebilecekleri üretim alanlarına yönelmelerini istiyorum. Devletin masa başı işinden ziyade, devletin verdiği bu imkanlarda iyi. Hem kazanç olarak memnun kalabilirler hem de sosyal hayatları olur" diye bilgi verdi.

"Piyasaya iyi bir katkısı var"

Kanatlı yumurtacı tavuk sektörünün Bingöl'de iyi bir piyasaya sahip olduğunu belirten İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Kırsal Kalkınma ve Örgütleme Şube Müdürü Ahmet Çibik ise, "Genç çiftçimiz, 2017 yılında il müdürlüğümüze başvuruda bulundu. Başvurusu kanatlı yumurtacı tavuk üzerine olduğu için, Bingöl'de de bu sektör yeni olduğu gerekçesiyle kendisine hibe desteğini verdik. Kanatlı sektörü Türkiye'de kuş gribi hastalıklarından dolayı bıçak sırtı giden bir sektördü. Biz bu anlayışı değiştirmeye yönelik gerek biyo güvenlik tedbirleri gerekse il müdürlüğümüzün veteriner hizmetleriyle çalışma yaptık.Sektörde 3 yıldır herhangi bir hastalığa rastlamadık. Bu sektörün piyasaya iyi bir katkısının olduğu düşüncesindeyiz. Her gencimizin bu tip projeleri değerlendirmelerini tavsiye ederiz"şeklinde konuştu.