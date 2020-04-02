Medya ve reklam yatırımları 2019’da 11 milyar lirayı geçti
Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 Yılı Raporu'na göre; Türkiye'de toplam medya ve reklam yatımları, bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında büyüyerek, 11 milyar 49 milyon TL oldu.
02.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:49
Türkiye'de Tahmini Medya ve Reklam Yatırımları 2019 Yılı Raporu'na göre; Türkiye'de toplam medya ve reklam yatımları, bir önceki yıla göre yüzde 6,2 oranında büyüyerek, 11 milyar 49 milyon TL oldu.
Kaynak: Dunya.com