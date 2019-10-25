Medya patronuyla hükümet arasındaki tartışma sokak gösterilerine dönüştü: 67 kişi öldü

25.10.2019 22:59

Doğu Afrika ülkesi Etiyopya'da iki gündür süren sokak olayları nedeniyle beşi polis en az 67 kişi hayatını kaybetti.



Ülkenin kuzeyinde başkent Addis Ababa'ya 300 kilometre uzaklıkta bulunan Oromiya Eyaleti'ndeki gösterilerde yüzlerce kişi de yaralanırken, yerel yönetimin isteği üzerine bölgeye çok sayıda askeri birlik sevk edildi. Euronews.com'da Görüntüle