ESENLER, İSTANBUL (Habermetre) - Eklenme tarihi 19 Kasım 2021

ABONE OL MEDYA OKURYAZARLIĞI EĞİTİM SEMİNERLERİ Gençlerimizin günümüz iletişim teknolojisiyle birlikte hızla gelişen medya araçlarından aldıkları bilgiyi doğru anlayabilmeleri ve yorumlayabilmeleri için başlattığımız Medya Okuryazarlığı Eğitim Seminerleri'ne devam ediyoruz.

4 Ekim'de başlattığımız seminer programımızın kasım ayı takvimi ise şöyle;

22 Kasım Saat 10. 00 : Menderes Anadolu Lisesi

Saat 14. 00 : Atatürk Anadolu Lisesi

23 Kasım Saat 10. 00 : Esenler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

Saat 14. 00 : Tuna Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi

24 Kasım Saat 10. 00 : İTO 15 Temmuz Şehitler Anadolu İmam Hatip Lisesi

Saat 14. 00 : Oruç Reis Anadolu İmam Hatip Lisesi

25 Kasım Saat 10. 00 : Aksoy Kız AİHL

Saat 14. 00 : Özel Devran Lisesi

26 Kasım Saat 10. 00 : Esenler Sınav Temel Lisesi

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