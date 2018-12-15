Medya Okulu'nun Konuğu İsmail Halis Oldu

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve deneyimli gazetecilerin tecrübelerini paylaştığı 'Medya Okulu', Görükle Gençlik Merkezi'nde bu hafta TV NET Yayın Koordinatörü İsmail Halis'i ağırladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin üniversitelilerin yoğun olarak yaşadığı Görükle'ye kazandırdığı Görükle Gençlik Merkezi, önemli etkinliklere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Değişen dünya düzeni içerisinde gelişmeleri doğru okuyabilmek ve yorumlayabilmek ve medyaya ilgi duyan gençlerin, vizyonuna katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen 'Medya Okulu'na bu hafta TV NET Yayın Koordinatörü İsmail Halis konuk oldu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Şube Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen program, gençlerden yoğun ilgi gördü. Halis, katılımcılara, ekip ruhu ve TV Yayın Moderatörlüğü konularında bilgiler verdi. Anlatımını görsel sunumlarla da zenginleştiren Halis, bilgi ve mesleki tecrübelerini aktardığı gençlerin sorularını da cevaplandırdı. Halis, 'Medya Okulu'na konuk olmanın mutluluğunu yaşadığını söylerken, gençler de keyifli söyleşinin ardından medyaya artık daha farklı bir gözle bakacak olmanın heyecanını yaşadı.

Sekiz hafta sürecek olan programa birçok gazeteci konuk olarak katılacak. Program, İstanbul medya ziyareti ve sertifika töreni ile son bulacak. - BURSA